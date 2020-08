si tratta di una 60enne asintomatica

Continua il preoccupante trend di crescita dei contagi da Covid19 in Sicilia, dove ieri sono stati riscontrati 18 nuovi casi.

Si tratta di casi registrati soprattutto tra il Messinese ed i Catanese ma anche la Sicilia occidentale non è immune dal contagio.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, sono stati riscontrati due nuovi casi, a Partanna, in provincia di Trapani e a Bagheria, – caso emerso qualche giorno fa – dopo che per oltre un mese il comune alle porte di Palermo era stato covid free.

A Partanna, è risultata positiva al virus una donna di 60 anni, asintomatica, che era rientrata l’11 luglio scorso da Panama. La sua positività al virus è stata scoperta in occasione del ricovero in una struttura ospedaliera, dove è stata sottoposta al tampone che ha dato esito positivo e che verrà nuovamente eseguito nei prossimi giorni. La donna si trova ora in quarantena.

Intanto, un matrimonio rischia di trasformarsi in un focolaio di Covid19. Nell’ennese, a Nicosia, circa 90 persone sono state messe in quarantena dopo aver partecipato ad un rito nuziale. L’allarme è scattato dopo che una signora di Nicosia e un suo congiunto rientrato in Germania sono risultati positivi al tampone.

Il matrimonio è stato celebrato il 26 luglio scorso e adesso si stanno accertando tutti i contatti che i partecipanti al matrimonio hanno avuto. Il numero delle persone in quarantena, quindi potrebbe aumentare ancora. Intanto la donna positiva al Covid19 si trova ricoverata all’ospedale di Catania anche se non presenta sintomi.

L’allarme del potenziale focolaio è scattato quando un uomo è risultato positivo dopo che è rientrato in Germania dalla Sicilia. Aveva partecipato al matrimonio di Nicosia ed è stato ricoverato a seguito del tampone positivo. Anche la donna, che risiede a Nicosia, in seguito è risultata positiva ed è stato deciso il ricovero in via precauzionale visto che al momento non accuserebbe alcun sintomo.

In Sicilia non accenna ad arrestarsi la nuova ondata di positivi al Covid19. Ieri i casi totali erano 3233, tutti casi non gravi. Restano infatti 29 i ricoveri ordinari e 2 i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 31 ricoveri. La scheda di ieri parla di un totale di 193 persone in isolamento domiciliare fiduciario e 224 attuali positivi totali.