A Catania

Oggi agenti della Digos hanno denunciato, a Catania, due soggetti residenti nel quartiere Cibali segnalati dall’ASP come positivi al Covid-19 che non rispettavano l’ordine di permanere nel luogo di residenza.

Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare la contestazione del più grave reato di epidemia colposa (punito con la reclusione fino a 5 anni) nonché per ricostruire gli spostamenti dei due al fine di rintracciare le persone con cui hanno intrattenuto i contatti che potrebbero essere state contagiate.

Nella circostanza, si constatava all’interno dell’abitazione la presenza di un estraneo al nucleo familiare per il quale sono state subito adottate le conseguenziali misure di contenimento.

In seguito alla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Claudio Sammartino, il Questore di Catania Mario Della Cioppa ha emesso delle specifiche ordinanze, con le quali sono stati ulteriormente intensificati i controlli su strada, con la predisposizione di mirati servizi volti ad assicurare il rispetto da parte dei cittadini e degli esercenti pubblici della vigente normativa emergenziale a tutela della salute pubblica.

Gli episodi di violazione degli obblighi di quarantena si sono susseguiti sin dall’inizio della pandemia. Da non dimenticare l’uomo positivo al Covid impegnato a fare la spesa in un supermercato. Si trattava di un residente a Sciacca. La Procura di Sciacca avviò un’inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza di provvedimento dell’autorità

L’indagato fu individuato in un supermercato. Si sarebbe dovuto trovare, invece, in isolamento volontario domestico dopo essere risultato positivo al tampone per il coronavirus.