la soddisfazione del sindaco di salemi domenico venuti

“L’istituzione di un Fondo perequativo da 300 milioni di euro per sostenere i Comuni, enti su cui graveranno le prime conseguenze dell’emergenza economica causata dal coronavirus, è certamente un segnale di attenzione da parte dell’Assemblea regionale siciliana nei confronti dei sindaci e delle loro comunità. Un sostegno rimpinguato grazie al lavoro del gruppo parlamentare del Pd e del deputato trapanese Baldo Gucciardi”.

Esprime soddisfazione il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che commenta l’approvazione di una modifica alla legge di stabilità regionale, proposta dal Partito democratico in commissione Affari istituzionali e confermata dall’Aula.

Il fondo consentirà ai Comuni di compensare le minori entrate che possono derivare dalla riduzione dei tributi locali che gravano sugli operatori economici come ristoranti, bar e attività turistiche. Prevista anche la possibilità per i Comuni di stabilire una indennità aggiuntiva nei confronti di chi è stato impegnato “nelle attività direttamente connesse a fronteggiare l’emergenza Covid-19”, come polizia municipale, Protezione civile e altre categorie.

Sala d’Ercole ha confermato anche l’emendamento Pd che stanzia due milioni di euro per i Comuni di Salemi, Troina, Agira e Villafrati, dichiarati ‘zona rossa’ per l’emergenza Covid-19: una misura che servirà a far fronte ai disagi economici subiti dalle popolazioni nelle ultime settimane.

“Ringrazio tutti i parlamentari del Partito democratico per l’attenzione dimostrata nei confronti dei Comuni che nelle prossime settimane saranno chiamati al difficile lavoro di ripartenza dopo la fase emergenziale – dice Venuti, che è anche consigliere regionale dell’Anci -. È importante che l’Assemblea abbia condiviso questa attenzione. Per ripartire c’è bisogno di unione di intenti e questi primi passi che arrivano dall’Ars sono confortanti”.

A margine dell’approvazione dell’art.9 della Legge di Stabilità regionale sul Fondo perequativo degli enti locali, l’assessore regionale alla Funzione Pubblica, Bernardette Grasso ha dichiarato: “Con il via libera all’articolo 9 della Finanziaria regionale, il Fondo perequativo da 300 milioni per i Comuni siciliani diventa realtà. Una misura cardine per garantire le casse degli enti locali ma anche i servizi ai cittadini e il sistema economico dell’Isola, nell’ambito dell’impegno del Governo Musumeci per contrastare la crisi del coronavirus. Grazie a tali fondi assicuriamo sostegno finanziario ai Comuni che dispongono riduzioni o sospendono i tributi su attività turistiche, bar e ristoranti, enti e associazioni, sgravando così dal peso del fisco migliaia di attività produttive ed operatori economici duramente messi alla prova oggi e per i mesi a venire. Una quota del Fondo, poi, sarà riconosciuta anche al personale di Polizia locale, alla Protezione civile e ai Servizi sociali comunali, impegnati ogni giorno in prima linea nelle difficili settimane dell’epidemia. Parte di queste risorse, fra le altre cose, sarà inoltre riconosciuta ai Comuni che concedono gratuiti aumenti del suolo pubblico ad esercenti e imprese”.