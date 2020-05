La droga è stata sequestrata\

I Carabinieri di Marsala (Tp) hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato di energia elettrica, il 32enne marsalese Christian Carlo Amato.

L’operazione è scattata il 27 aprile dopo che i militari hanno osservato i movimenti dell’uomo. Nel corso di una perquisizione domiciliare in contrada Berbarello è stata scoperta una serra artificiale con un impianto di lampade alogene, ventilatori, deumidificatori e condizionatori d’aria. Su una rete in nylon fissata al muro, sono state trovate diverse piante marijuana in fase di essiccazione. Nel magazzino anche fertilizzanti e materiale utilizzato per la pesatura ed il confezionamento della droga.

In un’altra casa del 32enne i Carabinieri hanno scoperto un’altra stanza adibita a serra dove sono state trovate attrezzature, fertilizzanti e residui di piante estirpate e fogliame delle stesse per un peso complessivo di quasi di 10 chili. In entrambe le serre è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica.

In seguito all’arresto, il Gip del Tribunale di Marsala ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 32enne la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.