Fermati dalla Polizia di Stato

Arrestati perchè rientrati clandestinamente in Italia. Si tratta di due di tunisini che è stato fermato dalla Polizia di Stato di Trapani.

Erano stati espulsi dal territorio nazionale ed avevano tentato di rientrare clandestinamente in Italia. I cittadini stranieri, alla fine del mese scorso, erano stati rintracciati a largo delle coste di Pantelleria, dove erano arrivati, insieme ad altri connazionali, a bordo di una piccola imbarcazione. Dopo le indagini in equipe dagli uomini della Polizia scientifica, dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile della Questura di Trapani, gli stranieri sono stati identificati.

Così i due tunisini, che, in altre occasioni avevano fornito diversi nomi fittizi, per celare la loro reale identità, sono stati beccati. A loro carico, infatti, un divieto di reingresso per cinque anni, che gli è costato l’arresto e sono finiti ai domiciliari, presso un centro di prima accoglienza, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.