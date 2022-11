Un 18enne denunciato nel Trapanese

Ruba un telefono ad una festa di halloween nel Trapanese e pensa di averla fatta franca. Non è andata così per un giovane straniero che si trova all’interno di un centro di accoglienza che finisce due volte nei guai. Non solo per il furto ma anche perché addosso gli è stata trovata della droga. Per lui una denuncia ed anche una segnalazione in prefettura.

L’indagine dei carabinieri

Il cerchio attorno all’indagine è stato chiuso dai carabinieri della stazione di Erice che hanno denunciato un 18enne nigeriano per il reato di furto aggravato. Il giovane, che vive in un centro di accoglienza del trapanese, si sarebbe reso responsabile del furto di un telefono cellulare durante una serata danzante organizzata in un locale alla periferia di Trapani per i festeggiamenti di halloween.

Determinante la videosorveglianza

I militari dell’Arma hanno visionato i filmati di videosorveglianza e sono risaliti all’identità del presunto autore anche grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni. Sono emersi così gravi indizi di colpevolezza a carico del 18enne che hanno portato alla sua denuncia. Inoltre il ragazzo è stato segnalato alla locale prefettura in quanto assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Il furto simile nel catanese

Nel catanese un caso simile in questi giorni è stato chiuso in pochi minuti dai carabinieri per un cellulare rubato all’interno di un fast food di Catania. I militari dell’arma sono riusciti a rintracciare il ladro del telefonino che aveva sottratto con la sua mano lesta ad una cliente dell’attività. In manette è finito uno straniero 26enne pregiudicato. Ha praticamente adocchiato la preda e si è avvicinato al suo fianco, attendendo il momento in cui entrare in azione. E’ bastato qualche secondo di distrazione e il giovane ladro ha fatto colpo portando via il telefono oltretutto di un certo valore. I carabinieri sono subito piombati in zona ed hanno rintracciato il ladro che probabilmente stava tramando qualche altro furto.