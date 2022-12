A CASTELLAMMARE

La notte di Natale i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per il reato di evasione, un castellammarese di 67 anni. L’uomo finì agli arresti domiciliari lo scorso novembre a seguito di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dal tribunale di Trapani, a causa delle continue violazioni al divieto di avvicinamento alla ex moglie con braccialetto antistalking cui era sottoposto.

L’evasione

La notte tra il 24 ed il 25 dicembre appena trascorso, presso la Centrale Operativa dell’Arma, giungeva l’allarme partito dal braccialetto elettronico del pregiudicato castellammarese.

La pattuglia dei Carabinieri di Alcamo, in pochi istanti, si portava presso l’abitazione del 67enne constatando che lo stesso risultava assente. I militari dell’Arma, senza pensarci due volte, si precipitavano presso l’abitazione della ex moglie trovandolo proprio davanti il portoncino intento a suonare il campanello insistentemente cercando di guadagnare l’ingresso all’abitazione. L’intuito degli operanti si dimostrava esatto, l’uomo è stato infatti preso e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.

Le ordinanze a Catania

Sedici sorveglianze speciali sono state eseguite, negli ultimi due mesi del 2022, dalla Questura di Catania emanate dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale nei confronti di indagati per maltrattamenti in famiglia o per atti persecutori. Nel dettaglio sono 13 divieti di avvicinamento alla persona offesa, cinque dei quali con l’obbligo dell’uso del ‘braccialetto elettronicò, e tre divieti di soggiorno nel comune di residenza o di dimora della vittima.

Molte delle azioni violente e maltrattanti per le quali è stata applicata la misura sono state compiute alla presenza dei figli

minorenni. Inoltre, tra i soggetti destinatari della sorveglianza speciale ve ne sono tre che già destinatari dell’ammonimento del Questore che continuato a commettere gli stessi reati. Ai fini preventivi, si segnala che sono stati anche emessi, sempre negli ultimi due mesi, anche 62 ammonimenti del Questore nei confronti di indagati per maltrattamenti in famiglia o per di atti persecutori per arginare l’escalation di violenza e minacce alle donne maltrattate.