il nobile gesto

Nel fine settimana appena trascorso un sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, libero dal servizio, in vacanza sull’isola di Favignana, camminando a piedi per la centralissima Piazza Castello ha rinvenuto la somma di 1.100 euro, sparsa per terra in banconote di vario taglio.

Consegnati all’ufficio oggetti smarriti

Il Carabiniere senza pensarci due volte ha raccolto le banconote e le ha consegnate ai colleghi della Stazione dell’isola nella speranza che il denaro possa tornare nelle mani di chi lo aveva smarrito; in caso contrario i soldi, debitamente custoditi verranno versati, dai Carabinieri di Favignana, presso il competente ufficio oggetti smarriti del comune.

Sull’isola, la principale dell’arcipelago delle Egadi, sono tanti i turisti in vacanza nel mese di Agosto.

I precedenti

Sono molti i ritrovamenti di banconote o portafogli in estate, nelle principali località turistiche della Sicilia. Complice la disattenzione, il caos, o il boom di vacanzieri, accade spesso di sentire episodi simili a quello avvenuto lo scorso weekend a Favignana.

L’anno scorso ad agosto, nell’area del parcheggio Talete, ad Ortigia, nel centro storico di Siracusa, era stato trovato un portafogli da un turista. Quest’ultimo si è recato alla caserma del comando della Polizia municipale di Siracusa per consegnarlo. Dentro c’erano 315 euro, carte di credito e documenti personali. Il proprietario, originario di Malta, è stato rintracciato su Facebook. È bastato un messaggio su Messenger per creare il contatto e informarla di quanto era successo. Poche ore dopo, l’uomo si è presentato al Comando di via Molo.

Un mese dopo, sempre a Siracusa, in spiaggia, a Fontane Bianche, un turista romano (medico) ha perso il portafogli con badge dell’Asp di Roma e 200 euro in contanti, che c’erano dentro. Un bagnante onesto, invece, di prendersi i contanti, ha pensato di consegnare tutto agli agenti della Polizia municipale di Siracusa che hanno poi provveduto a contattare il proprietario, per restituirgli tutto.