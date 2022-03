Ieri i funerali e il lutto cittadino ma resta il dolore

Non smette di piangere Favignana per la morte di Libero Parisi, il bimbo di appena due anni morto dopo essere stato accidentalmente investito dall’auto del nonno. Ancora oggi nelle strade c’è un assoluto silenzio, si respira il clima di un intero paese a lutto. Ieri il feretro è partito alla volta di Cava dè Tirreni, città di origine della mamma Viviana Cammarano di 32 anni, dove si sono svolti i funerali in forma strettamente privata.

I social inondati

I social sono inondati di messaggi di cordoglio: “Un bimbo bellissimo”, “Vita ingiusta”, “tragiche notizie che mai vorremmo sentire” sono solo tra i messaggi di gente più o meno comune che è stata toccata da questo tragico episodio. Giuseppe Nuschese, parroco di San Lorenzo Martire a Cava de’ Tirreni dove si sono svolti i funerali, ha detto: “Tutta la comunità si stringe con commozione alla famiglia Cammarano, per la tragica scomparsa del piccolo Libero. Non ci sono parole adatte in questo momento o risposte che servano, solo la possibilità di affidarsi al Dio della Vita, che promette Eternità anche nel dolore più profondo”.

Il sindaco: “Non dimenticheremo la sua allegria”

“Un tragico incidente ha colpito la nostra comunità – ha affermato il sindaco di Favignana, Francesco Forgione – con la scomparsa del piccolo Libero. L’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza egadina stringono in un abbraccio i genitori Filippo e Viviana e tutti i loro cari per la tragedia che li ha colpiti. Non dimenticheremo l’allegria, l gioia e i riccioli biondi del piccolo Libero”

L’episodio

Il piccolo Libero è morto dopo essere stato accidentalmente investito dall’auto del nonno. L’uomo, 75 anni, ha effettuato una retromarcia nel cortile dell’abitazione del figlio e non si è accorto della presenza del nipote, travolgendolo. Il piccolo è deceduto poco dopo, a causa delle ferite riportate, nell’ospedale dell’isola delle Egadi prima di essere trasferito a Trapani per un disperato tentativo di salvarlo.