In 8 in ordinario vanno a processo

Vanno a giudizio alcuni dei fedelissimi dell’oramai ex storico latitante Matteo Messina Denaro. Si tratta di alcuni degli indagati dell’operazione antimafia Hesperia che hanno scelto il rito ordinario.

Nome di spicco

In 8 sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale di Marsala dal gup di Palermo Ermelinda Marfia. Sono alcuni dei 35 presunti mafiosi e fiancheggiatori coinvolti nell’operazione dei carabinieri “Hesperia”. Inchiesta che lo scorso 6 settembre ha scompaginato le famiglie mafiose di Marsala, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Ad essere riportati in cella fedelissimi del boss Matteo Messina Denaro come il 67enne capomafia campobellese Francesco Luppino.

Chi sono

Gli otto rinviati a giudizio sono Filippo Aiello, di 76 anni; Lorenzo Catarinicchia, di 41; Vito De Vita, di 45; Stefano Putaggio, di 49. E ci sono anche Antonino Lombardo, di 70; Riccardo Di Girolamo, di 44; Nicolò e Bartolomeo Macaddino, di 62 e 58 anni, di Mazara del Vallo. La prima udienza del processo a Marsala è stata fissata per il prossimo 19 aprile.

Gli altri in ordinario

Gli altri 27 imputati, quindi, hanno scelto il processo con rito abbreviato davanti al gup Marfia. Tra questi anche il boss Luppino. L’indagine “Hesperia” è sfociata nell’arresto di 33 persone: 21 in carcere e 12 ai domiciliari. Tra loro, molti nomi noti della criminalità organizzata di Marsala, Mazara, Campobello di Mazara e Castelvetrano, ma anche diversi volti nuovi. Tra i primi, quello di Francesco Luppino, che era uscito dal carcere circa tre anni prima dopo aver scontato una lunga condanna per mafia.

La ricostruzione dopo la scarcerazione

Secondo l’accusa, si era rimesso all’opera per ricostituire la rete di relazioni di Cosa nostra tra Campobello di Mazara, Mazara, Castelvetrano e Marsala. Le accuse a vario titolo contestate agli indagati sono associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti nelle aste al tribunale di Marsala. Ed ancora reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d’azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.



Like this: Like Loading...