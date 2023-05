Furti a raffica di auto e carte di credito, dopo la denuncia l’arresto

Redazione di

29/05/2023

Ladro seriale, con diversi furti di auto commessi nel Trapanese, arrestato su disposizione del tribunale. A finire ai domiciliari un alcamese 35enne con le accuse di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito. Infatti non rubava solo auto ma anche oggetti e soldi che trovava all’interno. In un caso prese una carta di credito e fece anche dei prelievi con il bancomat. A ricostruire tutto i carabinieri, coordinati dalla Procura. L’uomo era diventato lo spauracchio per la cittadinanza per via dei furti registrati in serie e denunciati alle forze dell’ordine. I suoi raid a catena avevano creato un certo allarme sociale.

Diverse denunce dalle vittime

I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno eseguito l’arresto sulla base di un provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Trapani. Operazione che scaturisce da una minuziosa indagine eseguita nel corso della quale sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza sul 35enne. Sarebbe lui che avrebbe commesso una serie di furti su autovetture denunciati negli ultimi giorni da residenti di varie zone della cittadina marinara.

Accertamenti con testimoni e videosorveglianza

Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri tramite la visione di immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza e dopo aver sentito alcuni testimoni. L’uomo sarebbe il presunto responsabile anzitutto di un furto su autovettura di una carta bancomat. Carta che avrebbe utilizzato dopo per prelevare la somma di 250 euro da uno sportello atm del centro cittadino. Poi avrebbe commesso il un furto su un’altra auto della somma di 100 euro in contanti. Infine avrebbe anche rubato un’auto, il 23 aprile scorso, poi ritrovata abbandonata in una zona isolata del paese e riconsegnata dai carabinieri alla proprietaria.

Misura cautelare inasprita dal Gip del tribunale

I militari dell’Arma già all’epoca per quei reati avevano denunciato il 35enne. Misura cautelare che oggi viene inasprita con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico.