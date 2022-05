Servizio di controllo del territorio a vasto raggio

Cinque denunce a Marsala e altrettante segnalazioni alla prefettura per droga, furto, evasione, possesso di coltelli vietati e ubriachi alla guida. Ad operare i carabinieri della compagnia di Marsala insieme ai colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia. Ad essere stati organizzati una serie di servizi di controllo del territorio prevalentemente nel centro storico della città.

Coltelli e incidente stradale

Durante un controllo, a seguito di perquisizione personale, sono stati sorpresi due soggetti di 39 e 22 anni con in tasca dei coltelli a serramanico di circa 15 centimetri. Un’altra persona di 55 anni, che al momento era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato fermato ad un posto di blocco nei pressi della sua abitazione alla guida di un’autovettura. Un altro ragazzo appena maggiorenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria in quanto a seguito di un incidente stradale i successivi esami clinici a cui si era sottoposto accertavano che era risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Furto di cavi elettrici e droga

Infine un 20enne marsalese è stato sorpreso a rubare cavi elettrici dalla rete pubblica ed in possesso di un coltello di genere vietato, per questo è stato denunciato. Nello stesso contesto operativo venivano segnalati alla prefettura di Trapani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 5 soggetti, con relativo sequestro di 13 grammi di marijuana, 1,5 grammi ognuno di sostanza stupefacente del tipo hashish. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

L’arresto della polizia

Recentemente su Marsala c’è stato un arresto. Un marsalese di 19 anni è stato arrestato dalla polizia di Marsala per il reato di rapina aggravata. Ha rubato 10 euro puntando un’arma, che poi si è rivelata giocattolo, ad un uomo che ha denunciato tutto. L’intervento è avvenuto in piazza Caprera, su richiesta di un trentenne il quale riferiva di avere subito, poco prima, una rapina a mano armata. L’uomo, infatti, particolarmente turbato per quanto accaduto, riferiva che mentre passeggiava con il proprio cane, è stato avvicinato da un giovane che gli ha chiesto una sigaretta e, dopo aver risposto negativamente, si dirigeva verso il centro cittadino. La vittima precisava che, dopo avere percorso qualche metro, sentendosi seguito, si voltava, notando che l’uomo che poco prima lo aveva avvicinato per chiedere la sigaretta, lo stava pedinando. A quel punto l’aggressore ha estratto pistola puntandola al volto della vittima.