6 denunce

A Castelvetrano scoperti furti di acqua e di energia elettrica

I Carabinieri arrestano un uomo e denunciano 6 persone

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano (TP), a Salaparuta hanno tratto in arresto un geometra di 51 anni, per il reato di furto aggravato. Lo hanno visto armeggiare vicino le tubature della condotta comunale dell’acqua. Messo alle strette, ha confessato in sostanza di aver costruito un bypass per evitare che l’acqua passasse attraverso il contatore in modo cosi da sottrarre indebitamente la stessa dalle risorse idriche comunali.

L’uomo arrestato per furto aggravato

Il 51enne aveva già quasi riempito del tutto la cisterna di pertinenza della propria abitazione. Scattava cosi l’arresto per furto aggravato dell’uomo convalidato dall’Autorità Giudiziaria nella giornata d’ieri.

Piovono denunce

A Castelvetrano invece, sono stati denunciati un giovane di Poggioreale che, sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza da abuso di sostanze alcoliche, ha rifiutato di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, rimediando il massimo della sanzione prevista.

Un palazzo allacciato alla rete

Altre 5 persone, residenti in uno stesso condominio ma in appartamenti diversi, nei pressi della via Campobello sono state invece denunciate per furto di energia elettrica. Da accertamenti eseguiti con personale ENEL l’intero palazzo era allacciato abusivamente alla corrente pubblica non pagando da tempo alcun consumo di energia. Il personale preposto sta provvedendo alla quantificazione del furto che dovrà essere restituito dai denunciati.