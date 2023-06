Iniziativa della Cisl in Sicilia per formare giovani dirigenti

L’immigrazione e il lavoro con i suoi aspetti normativi e anche sociali. Un tema al centro della decima edizione del “Campo Scuola Fisascat”, destinato ai giovani under 35 della federazione cislina. Si terrà da oggi e sono al 24 giugno ad Erice, nel Trapanese. Il tema conduttore della settimana formativa sarà “Europa, Lavoro, Immigrazione”, offrendo un’opportunità unica di esplorare e approfondire le tematiche cruciali legate all’Europa, al mondo del lavoro e all’immigrazione. Il campo scuola rappresenterà un momento di condivisione delle conoscenze, confronto e crescita per i partecipanti, fornendo una piattaforma per discutere strategie e politiche per affrontare le sfide attuali e future.

A chi è aperto

La partecipazione sarà aperta a un totale di 35 persone, tra dirigenti, quadri e responsabili delle strutture provinciali e regionali. Nonché delegati impegnati sul territorio con responsabilità politiche e giovani interessati ad avvicinarsi all’organizzazione. Durante l’intensa settimana, i partecipanti si impegneranno in dibattiti, confronti, esercitazioni e lavori di gruppo. Attività che contribuirà a formare una rete di operatrici e operatori impegnati ad affrontare le sfide dell’immigrazione in modo costruttivo e umanitario. Gli argomenti trattati includeranno l’intelligenza emotiva, la gestione dei conflitti, i principi base della comunicazione, la storia della Cisl e della Fisascat. Ma anche una comprensione approfondita della normativa europea in materia di immigrazione.

Aspetto anche sociale da analizzare

La formazione avrà come tema centrale non solo l’aspetto sindacale, ma anche quello sociale, come percorso di consapevolezza per la costruzione di un’Europa giovane, solidale e inclusiva. La segreteria nazionale ha scelto Erice come sede del campo scuola, territorio noto per la sua posizione strategica come crocevia di culture, tradizioni e persone provenienti da diversi paesi. Erice ha dimostrato un notevole impegno nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti, promuovendo la comprensione reciproca e la creazione di un tessuto sociale inclusivo. Il campo scuola si propone, tra le altre finalità, di approfondire le dinamiche dell’immigrazione, esplorando le sfide e le opportunità che essa presenta sia per i migranti che per le comunità di accoglienza.

Conoscenza e consapevolezza

“Erice – dichiara il segretario generale della federazione Davide Guarini – sarà lo sfondo perfetto per approfondire il tema dell’immigrazione nell’Europa contemporanea. Diventerà il punto di convergenza per una discussione significativa sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza durante la decima edizione del campo scuola Fisascat Cisl. L’obiettivo primario di questa iniziativa formativa è quello di stimolare nei giovani partecipanti un percorso di conoscenza e consapevolezza di sé e degli altri. Abbiamo bisogno di sindacalisti preparati ad affrontare le nuove sfide, pronti a governare un mercato del lavoro in continua evoluzione e affermare un lavoro inclusivo e di qualità”.

Illustri ospiti

La settimana formativa si è aperta oggi e si concluderà venerdì 23 giugno con una tavola rotonda dal titolo “Europa, Lavoro, Immigrazione”. Saranno presenti illustri ospiti, tra cui il sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro e il commissario per l’emergenza Immigrazione del ministero degli Interni Valerio Valenti. Con loro il rappresentante dell’Istituto sui diritti delle minoranze Eurac Research Patti Yoga e il presidente del comitato della Croce Rossa di Trapani Salvatore Mazzeo. In prima fila inoltre il segretario generale della Usr Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio e il segretario generale della Fisascat Cisl Davide Guarini. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.

Like this: Like Loading...