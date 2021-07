Potrebbe non essere un raid doloso

Distrutto dalle fiamme il trenino elettrico gommato in servizio per il periodo estivo nel territorio di Mazara del Vallo. L’incendio ha distrutto il mezzo, in gestione al Comune, che si trovava custodito nell’area del mercato agroalimentare, dove era stato parcheggiato dopo il turno di servizio serale. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il vasto rogo.

Forse un problema alle batterie

Dai primi rilievi sembrerebbe che il rogo non sia di natura dolosa ma originato da un corto circuito o dal surriscaldamento delle batterie. I locali di una parte del mercato agroalimentare hanno subito danni, anch’essi in fase di verifica. Sul posto oltre ai vigili del fuoco ed alle forze dell’ordine è intervenuto personale della polizia municipale e questa mattina si è recato sul posto per un sopralluogo anche il dirigente del settore “Servizi alla Città e alle Imprese” del Comune, l’architetto Maurizio Falzone.

Il mezzo preso a noleggio

Il trenino elettrico gommato da 44 posti, noleggiato dall’amministrazione comunale da un’impresa privata per la durata di 3 mesi, è affidato in gestione all’autoservizi ‘La Siberiana’ di Mazara del Vallo.

In attività dallo scorso 30 giugno

Il trenino turistico elettrico gommato era arrivato in città dallo scorso 30 giugno. Avrebbe dovuto garantire per tutto il periodo estivo, quindi sino a settembre, il collegamento estivo e turistico tra il centro città e le zone balneari. In particolare effettuava i seguenti orari e tratte: nelle ore diurne, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 in servizio lungo tutto il litorale, sia nei lungomare San Vito, Hopps e Mazzini che nel lungomare Fata Morgana con corse e fermate che verranno comunicate dopo la conclusione del percorso di prova; nelle ore serali, dalle 21 fino all’una di notte, era impegnato in un percorso turistico-cittadino. Il prezzo per ogni singola corsa era di appena un euro.