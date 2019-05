Indagano i carabinieri del nucleo radio mobile

Un rogo, che dalle prime ricostruzioni pare essere di natura dolosa, ha distrutto a Mazara del Vallo due automobili all’interno di una concessionaria.

Due vetture la scorsa notte, intorno alle 2, sono state distrutte da un incendio in un’area all’aperto, ma recintata, della concessionaria Auto Albert, in via Mario Fani, a Mazara del Vallo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri veicoli, una cinquantina in tutto.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radio mobile di Mazara del Vallo che non hanno trovato tracce evidenti di dolo. Ma, intanto, si stanno per acquisire le immagini di video sorveglianza in zona che possano permettere di accertare le esatte cause dell’incendio. La concessionaria di auto pare fosse priva di un suo impianto di videosorveglianza.