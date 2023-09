Incidente mortale nel Trapanese. L’impatto la scorsa notte, sulla strada statale 115, nel tratto Mazara del Vallo-Campobello di Mazara. A perdere la vita è stato Bruno Festeggiante, 52 anni, di Mazara del Vallo.

L’uomo era alla guida di un’Alfa Romeo 156, in direzione di Campobello di Mazara, e, in una curva, la sua auto è finita contro il guardrail. Per estrarlo dal mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. L’uomo quando è stato soccorso era ancora vivo ma con gravissime ferite. Trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, è morto poche ore dopo.

La tragedia di Firenze

Un terribile incidente stradale si è verificato domenica mattina nella frazione di Pietramala, a Firenzuola, in provincia di Firenze.

A perdere la vita il dottor Vittorio Burrafato, originario di Ragusa. Aveva 53 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 di ieri: Vittorio Burrafato era in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un anziano di 88 anni.

Lo scontro e i soccorsi

Dopo lo scontro, il motociclista è apparso subito in condizioni gravissime. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, Burrafato è stato portato in ospedale con l’elisoccorso, ma è deceduto poco dopo. Sul posto il personale del 118, la Polizia Municipale di Firenzuola, e il personale Anas per il ripristino della sede stradale. Vittorio Burrafato, ortopedico in carriera, era figlio del dottor Salvatore Burrafato, primario di medicina per tanti anni. Ormai, viveva da tanti anni a Firenze, dove aveva completato gli studi. Era un grande appassionato di moto.

Un mese di agonia dopo lo schianto in Ferrari

Giuseppe Noto di 33 anni è morto in ospedale a Palermo a cause delle gravi ferite riportate in un incidente stradale nei pressi dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo.

Il 21 agosto scorso l’automobilista era finito in ospedale dopo nell’incidente avuto con la Ferrari 456 GT. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ma oggi le condizioni si sono aggravate.

Il 21 agosto l’uomo finì con la sua auto contro il guard-rail nel tratto di strada che collega la città di Trapani all’imbocco dell’autostrada A29.

Noto era stato estratto dalle lamiere della vettura del cavallino rampante e trasferito in ambulanza all’ospedale Sant’Antonio. Le condizioni dopo il ricovero al Sant’Antonio Abate si erano aggravate ed era stato trasferito a Palermo.

