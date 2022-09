Aveva portato via dei profumi da un esercizio di Marsala

Ladro di profumi in azione in un negozio di Marsala. Ma non riesce a farla franca. Anzitutto perché l’esercente si è subito accorto dell’ammanco ed è immediatamente risalito a quello che poteva essere stato l’autore. Grazie ad un identikit molto fedele fornito ai carabinieri il ladro è stato subito rintracciato e trovato ancora in possesso del “bottino”.

Denunciato

Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala ad aver denunciato l’uomo di 46 anni con l’accusa di furto aggravato di merce all’interno di un’attività commerciale. I militari dell’Arma sono stati chiamati dallo stesso titolare dell’attività che si era accorto del furto quasi immediatamente .

L’identikit

La ricerca è partita immediatamente anche sulla scorta del perfetto identikit che era stato fornito dalla vittima che per l’appunto dichiarava di aver subito un furto di merce. Dopo pochi minuti il 46enne è stato rintracciato mentre percorreva a piedi il lungomare Boeo.

Il tentativo di fuga

Il presunto ladro, appena ha visto che i carabinieri si avvicinavano a lui, ha accennato un tentativo di fuga che però è durata solo pochi metri. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo veniva sorpreso in possesso di 2 profumi del valore di 100 euro, presumibilmente sottratti da un negozio poco distante. La merce è stata restituita dai carabinieri all’esercente mentre il ladro, nato a Palermo ma da sempre residente a Marsala, veniva denunciato all’autorità giudiziaria.

Anche i profumi fanno gola ai ladri

Anche questo genere di prodotti possono far gola ai malintenzionati. Specie a Palermo sono stati diversi i furti di questo genere in varie profumerie. E’ accaduto ad esempio alla profumeria Douglas in via Lussemburgo dove i ladri, utilizzando i piedi di porco e dei grossi pali in metallo, hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso portandosi via prodotti e profumi per 18 mila euro. I titolari sono stati svegliati e avvisati dai carabinieri di quanto era successo.