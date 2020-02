Scoperti 7 lavoratori in nero

Cinque persone denunciate e sanzioni per oltre 40 mila euro in seguito ad alcuni controlli dei Carabinieri in alcuni cantieri edili del Trapanese. In particolare i militari hanno ispezionato alcuni cantieri a San Vito Lo Capo e Campobello di Mazara.

Nel corso delle ispezioni sono stati scoperti 7 lavoratori italiani in nero su 16 presenti. Sono state scoperte, inoltre, violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre alla denuncia dei legali responsabili dei cantieri oggetto di controllo, i militari hanno adottato 5 provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriale, elevando multe per circa 29 mila euro e sanzioni amministrative 42 mila euro.