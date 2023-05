Presentate le liste, ben 10 sostengono l’uscente

Confermati i quattro candidati a sindaco a Trapani per le prossime amministrative del 28 e 29 maggio. Il capoluogo di provincia attira, come è naturale che sia, le maggiori attenzioni. Altri 11 i comuni della provincia in cui si apriranno le urne.

La delicata situazione Trapanese

Come risaputo a Trapani c’è una delicata situazione che rischia di far saltare addirittura gli equilibri siciliani. La Lega, sotto un vessillo di lista civica, ha infatti deciso di appoggiare il sindaco uscente Giacomo Tranchida, espressione del centrosinistra e dei moderati. Per lui ben 10 liste a sostegno, tutte civiche. Non c’è un solo partito anche perché anche nel Pd c’è stata una rottura sull’appoggio. Gli altri tre candidati hanno in tutto a traino 8 liste. Cinque sono per il candidato del centrodestra Maurizio Miceli ed alla fine Forza Italia ha deciso di presentare una propria lista, incerta sino all’ultima ora. Quattro le liste per Francesco Brillante che conta sull’appoggio di pezzi del Pd, e del Movimento 5 Stelle e di Sud chiama nord. Una lista invece per Anna Garuccio, con centristi e all’ultima ora anche movimenti più di sinistra.

Altri 11 Comuni al voto

Ci sono poi altri 11 Comuni al voto. Tutti con il sistema del maggioritario, quindi vittoria al primo turno a chi conquista la maggioranza dei voti. Si tratta di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita.

A Castellammare del Golfo

Ci sono anche 4 candidati a sindaco a Castellammare del Golfo, il secondo Comune con più elettori dopo il capoluogo di provincia. C’è l’uscente Nicola Rizzo espressione del centrodestra, l’ex assessore e consigliere Peppe Fausto che è pure di estrazione del centrodestra. troviamo poi Carlo Navarra, esponente del centrosinistra ed ex segretario del Partito Democratico. A chiudere il cerchio Enzo Borruso, di estrazione civica con l’appoggio del parlamentare Cateno De Luca e il suo movimento “Sud chiama nord”.

