A commento di un'intervista al prefetto di Trapani

“Con cavolo che lo prenderete. Forza padrino, non mollate mai. Voi siete il più grande”. Il messaggio, che inneggia al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro, è stato postato sul canale Youtube dell’emittente trapanese “Telesud”. Il post è stato inserito a commento di un’intervista al prefetto di Trapani, Darco Pellos, in cui si faceva riferimento proprio al superlatitante e all’impegno delle forze di polizia per catturarlo. (