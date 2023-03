le riprese a partire da aprile

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, la produzione della serie tv Makari (la Palomar), sta lavorando alla terza stagione dell’avvincente fiction ambientata in Sicilia.

Lo hanno annunciato la settimana scorsa, tramite i social, i Comuni di San Vito Lo Capo e Trapani.

Al momento non trapelano molte informazioni, ma di certo, i quattro nuovi episodi, tratti dal mondo letterario ideato da Gaetano Savatteri, avranno ancora una volta come protagonisti Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, Peppe Piccionello (Domenico Centamore) e Suleima (Ester Pantano). La serie televisiva è diretta da Michele Soavi.

I casting e le riprese

Aperti i casting indirizzati ai residenti in provincia di Trapani o Palermo. Si cercano figuranti e comparse, uomini e donne dai 18 ai 60 anni, senza particolari caratteristiche fisiche.

Le riprese sono previste a partire dal mese di aprile, per un periodo di 16 settimane di lavorazione.

Sulla pagina facebook del Comune di San Vito Lo Capo si legge: “Come fatto con le precedenti edizioni, anche in Màkari 3 il territorio di San Vito lo Capo sarà protagonista, promuovendo i principali attrattori turistici che contraddistinguono la provincia di Trapani, dai paesaggi alla cultura e tradizioni del luogo”.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, set delle riprese sarà anche Mondello, dall’11 al 13 aprile 2023.

Come partecipare ai casting

Per candidarsi ai casting basterà inviare una email all’indirizzo castingmakari@gmail.com allegando una foto in primo piano e una foto a figura intera. Gli scatti non dovranno essere selfie, ma il volto deve però essere ben visibile e quindi libero da occhiali da sole o accessori.

Casting anche per la serie tv “Il Gattopardo”

Entrano nel vivo anche i casting per la nuova serie tv Netflix “Il Gattopardo“, liberamente ispirata al bellissimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Indiana Production e Moonage Pictures hanno infatti reso note le date ufficiali delle selezioni, che si svolgeranno a Palermo e Siracusa, già a partire dalla prossima settimana.

La produzione internazionale, che ha scelto Ortigia come una delle principali location della serie, impegnerà complessivamente 2500 comparse in tutta la Sicilia, oltre alle maestranze locali che saranno coinvolte nel progetto.

Quando e dove si svolgeranno le selezioni

I casting ufficiali della serie tv “Il Gattopardo” si svolgeranno a Palermo lunedì 3 e martedì 4 aprile presso i Cantieri Culturali alla Zisa CRE.ZI PLUS (Ingresso 1 – Via Paolo Gili, 4/ ingresso 2 – Via Perpignano, 100) e a Siracusa mercoledì 5 aprile dalle 14 alle 18.30; giovedì 6 aprile dalle 9 alle 18.30 e venerdì 7 aprile dalle 9 alle 14 presso l’Urban Center di Siracusa (via Nino Bixio, 1).

I candidati dovranno presentarsi presso le sedi dei casting muniti di documento d’identità, codice fiscale, IBAN personale, certificato medico per gli over 74.

I requisiti di partecipazione

I casting sono aperti a persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni di età residenti a Trapani, Palermo, Catania e Siracusa. Gli interessati a partecipare al progetto e già iscritti al database Talè Casting di Valeria ed Erika dovranno ugualmente presentarsi ai casting della serie TV.

Inoltre, trattandosi di un progetto d’epoca (Italia 1860) sarà necessario possedere specifiche caratteristiche fisiche e somatiche tipiche del periodo storico di riferimento.

In particolare per le donne saranno richiesti capelli lunghi o di media lunghezza non tinti, decolorati o con meches, assenza di sopracciglia o contorno labbra tatuate, unghie non ricostruite, assenza di tatuaggi evidenti (occorrerà presentarsi struccate), mentre per gli uomini capelli lunghi o di media lunghezza e non saranno ammesse sopracciglia depilate o tatuaggi evidenti (ammesse barbe e basette lunghe).

Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della Pubblica Amministrazione ed i pensionati non abilitati al lavoro dipendente.

Like this: Like Loading...