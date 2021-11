I collegamenti garantiti durante le festività natalizie

La compagnia HelloFly, già leader per quanto riguarda operazioni charter ad hoc e servizi personalizzati dedicati alle società sportive, conferma il lancio dei collegamenti dagli aeroporti “Vincenzo Florio” di Trapani e “Pio La Torre” di Comiso per Malta grazie ad una programmazione che coprirà l’intero periodo delle festività natalizie. Il 24, 27 e 30 dicembre ed il 2 gennaio Hellofly, partner di Nyxair, collegherà il sud-est ed il nord-ovest della Sicilia con l’aeroporto internazionale di Malta, grazie all’attivazione di due nuove rotte pensate sia per stimolare il traffico leisure verso Malta durante le festività sia per favorire il rientro in famiglia dei tanti lavoratori lontani dai propri cari.

Costi bassi

“Volare da Comiso e Trapani a Malta costerà a partire da 45 euro tasse incluse con la promozione lancio, snack incluso e la possibilità di portare con sé in cabina un bagaglio a mano di 8 chili, imbarcando gratuitamente in stiva un collo da 15 chili”, spiega Domenico Foggetti, direttore commerciale di HelloFly. I voli, già prenotabili sul sito www.hellofly.it, saranno operati da un aeromobile Saab 2000, bimotore turboelica executive da 50 posti tra i più sicuri e veloci sul mercato.