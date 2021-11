Tra Castellammare ed Alcamo. Torrente Guidaloca oltre i limiti

Nuovi disagi nel Trapanese a causa del maltempo che ha colpito maggiormente in queste ore la parte occidentale dell’isola. Le piogge hanno alimentato le acque del fiume San Bartolomeo che è andato in piena ed è esondato allagando alcuni terreni agricoli dal lato di Castellamare al confine con Alcamo. A darne notizia è il sindaco dal comune del Trapanese Nicolò Rizzo assieme all’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo. Una nuova esondazione di un corso d’acqua dopo quella a Sciacca.

“Esonda il fiume san Bartolomeo e al momento si sono registrati solo alcuni allagamenti di terreni in prossimità del fiume, dal lato di Castellammare – dicono Rizzo e D’Angelo – l’allerta rimane massima ed invitiamo i cittadini che vivono nelle zone circostanti il fiume o transitano, a prestare la massima attenzione. Le consistenti piogge delle ultime ore hanno provocato la piena del fiume. Monitoriamo lo stato dei luoghi”.

Oltre i limiti di piena anche il torrente Guidaloca, sempre nel territorio di Castellammare del Golfo.

“Prosegue lo stato di allerta per la pioggia continua in corso in queste ore ed il livello d’acqua del fiume San Bartolomeo si è innalzato notevolmente ed è passato repentinamente alla piena – spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo –. Al momento si registrano solo alcuni danni ai terreni adiacenti il San Bartolomeo ma occorre la massima allerta e prudenza anche nella zona del torrente Guidaloca”.

Concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Protezione Civile Leonardo D’Angelo: “Come sottolinea la protezione civile regionale occorre prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, soprattutto proprio in prossimità dei corsi d’acqua perché prosegue anche domani, 11 novembre, l’allerta arancione indicata per quasi tutta la Sicilia. Ci saranno ancora temporali, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Occorrono massima attenzione e prudenza negli spostamenti”.

A causa dell’allagamento del piano viabile causato dalle intense precipitazioni, è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, la A29 “Palermo – Mazara del Vallo” nel tratto incluso tra il km 76,400 ed il km 51,000.

Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Salemi e rientro allo svincolo di Alcamo Ovest. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

RFI segnala che ci sono diverse tratte ferroviarie interrotte: la Palermo-Agrigento tra il capoluogo siciliano e Cammarata e la Palermo-Catania tra il capoluogo siciliano e Roccapalumna e ancora la Palermo-Trapani nel tratto tra Castelvetrano e Piraineto. Non ci sono treni fermi o bloccati lungo le tratte.

Scuole chiuse in via precauzionale domani a Salemi. Lo ha deciso il sindaco della cittadina in provincia di Trapani, Domenico Venuti, alla luce dell’allerta arancione diramata dalla protezione civile per le prossime 24 ore, con il rischio di un peggioramento delle condizioni meteo. Venuti ha firmato una ordinanza che prevede la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. La decisione è stata assunta di concerto con gli altri sindaci dei Comuni limitrofi.

Strade allagate per il forte maltempo nella zona a valle di Menfi con acqua che arriva all’altezza dello sportello dei fuoristrada. È l’allarme lanciato dal paese dell’Agrigentino al dipartimento regionale della protezione civile della Sicilia che ha attivato organizzazioni di volontariato presenti sul territorio che, assieme ai carabinieri, coordinati dal sindaco che sta aprendo un Centro operativo comunale (Coc), stanno per evacuare circa venti famiglie.

A Sambuca di Sicilia sono in corso interventi per aiutare automobilisti rimasti bloccati all’interno delle loro auto.