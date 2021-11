Situazione difficile

Il torrente San Marco è esondato, disagi per alcuni automobilisti

Danni anche nelle strade urbane, chiuse al traffico alcune vie

La polizia municipale lancia l’appello “Restate a Casa”

Bloccati nelle loro abitazioni tre residenti a piazza San Vito

La pioggia incessante che sta colpendo con maggior vigore la zone occidentale della Sicilia ancora in allerta arancione, a causato numerosi disagi a Sciacca, in provincia di Agrigento. C’è stata l’esondazione del torrente San Marco. Disagi, dunque, per alcuni automobilisti a causa dell’allagamento delle strade.

La furia dell’acqua ha danneggiato condotte idriche e fognarie e causato anche il cedimento di alcune delle vie di comunicazione più transitate nelle zone di campagna.

Danni anche in strade urbane

Ma i danni del maltempo hanno interessato anche le strade urbane. “Al momento abbiamo riscontrato gravi criticità nella circolazione”, dice il sindaco Francesca Valenti. Disposta la chiusura al traffico di alcune vie.

Tra queste la via Lido, una delle arterie più vulnerabili della città, che ad ogni alluvione viene travolta da acqua piovana e dai liquami fognari di un impianto vecchio e ormai inadeguato che non è stato ancora sostituito.

La polizia municipale invita la gente a rimanere a casa

La polizia municipale di Sciacca si è appellata alla cittadinanza a non uscire da casa. La protezione civile del comune inoltre è intervenuta per mettere in salvo alcune famiglie residenti in località Carcossea, che erano rimaste isolate per il cedimento dell’unica strada di accesso alle loro abitazioni.

Bloccati in abitazione 3 disabili a piazza San Vito

Restano bloccati nelle loro abitazioni, invece, 3 disabili residenti in piazza San Vito, in pieno centro abitato, dove la pavimentazione stradale ha subito gravi danni e la via di accesso è stata transennata. Disagi e allagamenti anche nei comuni vicini.

Infiltrazioni in scuola elementare, lezioni finite in anticipo

Oggi i bambini della scuola elementare “Cacioppo” di Menfi hanno anticipato la fine delle lezioni dopo le infiltrazioni di acqua piovana all’interno della sede scolastica. L’allerta meteo a Sciacca non è ancora cessata, e le previsioni preoccupano anche per domani. Già per oggi il comune aveva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Provvedimento confermato anche per domani. La stessa decisione è stata assunta anche dal sindaco di Menfi Marilena Mauceri.

Allagate le provinciali 4 e 18

Allagamenti nelle strade provinciali 4 (Corleone-San Giuseppe Jato) e 18 (Camporeale).

Ripristinati a Catania servizi ospedale Garibaldi-Nesima

“Se oggi l’ospedale Garibaldi-Nesima è quasi del tutto funzionale, lo dobbiamo a quanti si sono prodigati, siano essi sanitari o amministrativi, per riportare lo stato delle cose alla normalità. Invero, stiamo lavorando ancora per ripristinare del tutto alcuni servizi e su qualche dettaglio, ma è ben poca cosa rispetto a quanto è stato compiuto finora”. Lo ha detto il direttore generale dell’Arnas Garibaldi di Catania Fabrizio De Nicola incontrando nell’ospedale Garibaldi-Nesima il presidente del comitato consultivo aziendale Patrizia Cavallaro, il vicepresidente Rocco Nicolosi, i rappresentanti dei cittadini e le relative associazioni per comunicare lo stato delle attività dopo l’alluvione del 26 ottobre scorso. del 26 ottobre, il direttore generale del Garibaldi incontra i rappresentanti dei cittadini.

Durante l’incontro il direttore generale ha condiviso con i presenti i momenti drammatici vissuti nel corso dell’eccezionale evento e quali sono stati i relativi interventi dei giorni successivi. A conclusione dell’incontro, durato quasi un’ora, il presidente e il vice presidente del Comitato consultivo, a nome proprio e dei presenti, hanno espresso “vivo apprezzamento e ringraziato De Nicola, lo staff tutti e coloro che si sono mobilitati nell’emergenza con grande efficienza e tempestività”.