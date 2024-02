Allerta gialla e maltempo in Sicilia. Una bomba d’acqua ha interessato all’alba il territorio di Castelvetrano, in provincia di Trapani, causando allagamenti di strade, sottopassi e locali ai piani interrati. Alcuni tombini sono saltati. Decine gli interventi operati dai vigili del fuoco. Il sindaco Enzo Alfano ha disposto la chiusura delle scuole. Fino a questo momento non ci sono stati danni alle persone.

Le intense piogge hanno fatto allagare il quartiere l’Orto dove in alcune vie l’acqua ha raggiunto oltre un metro d’altezza. Alcune abitazioni a pian terreno sono state invase dall’acqua ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Difficoltà nel traffico si sono registrate anche in via Marco Minghetti, la strada che conduce da Castelvetrano a Partanna.

Maltempo anche nel Catanese

maltempo che sta interessando Catania e la provincia sta facendo sentire i suoi effetti nelle reti elettriche. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo, interventi riguardanti pali o alberi pericolanti al momento non se ne segnalano, ma un blackout ha interessato la zona del Borgo Sanzio per qualche minuto. Ciò ha provocato anche il blocco di un ascensore in un condominio di via Novara. All’interno della cabina erano presenti delle persone e i vigili del fuoco sono giunti sul posto per liberarle e mettere in sicurezza l’impianto.

Nubifragio ad Agrigento

Un violento nubifragio ha avuto luogo, intorno alle 11.00 di questa mattina, su Agrigento e sui paesi limitrofi. Una forte grandinata ha investito la Città dei Templi creando disagi alla circolazione. Fiumi d’acqua piovana per le strade del centro e delle frazioni del Villaggio Mosè e di San Leone, con conseguenti difficoltà nel transito veicolare andato praticamente in tilt. Al momento, fortunatamente, non si registrano incidenti di rilievo, ma si consiglia comunque cautela nel muoversi con i mezzi di trasporto.

