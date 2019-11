La Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere inflitta, per maltrattamenti all’ex compagna, a Ignazio Sciascia, 52 anni, originario di Agrigento ma da tempo residente a Marsala. In primo grado, a fine settembre 2017, a condannare l’uomo era stato il giudice monocratico Iole Moricca. Poi, la sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Palermo.

I fatti contestati all’imputato sono relativi ai primi del 2016. E fu proprio in occasione della “Festa delle donne”, l’8 marzo 2016, che l’ex compagna, che adesso ha 30 anni, stanca di subire, decise di lasciare il convivente. In passato, Ignazio Sciascia è già stato condannato sempre per maltrattamenti in famiglia. In quel caso, vittima fu l’anziana madre. Poi, è stato accusato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni in danno dell’ultima convivente.