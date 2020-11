Dentro una busta 540 grammi di cocaina

A Marsala (TP) scatta un’operazione antidroga e due sono gli arresti dei Carabinieri dopo che hanno trovato 600 grammi di cocaina purissima. I militari, nel corso di un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nello stato di flagranza del reato, C.L., 58 anni, e P.G., 56 anni, coniugi, entrambi marsalesi.

I militari, che da tempo stavano osservando con particolare attenzione i movimenti dei coniugi, in quanto sospettati di essere dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, li hanno avvistati mentre si dirigevano a piedi verso la loro abitazione. Avendo fondato motivo di credere che i due avessero effettuato un illecito acquisto, i Carabinieri hanno ritenuto opportuno procedere alla perquisizione personale di marito e moglie. Alla vista dei militari, la donna dopo aver estratto dal proprio giubbotto un involucro che consegnava al marito, ha cercato di fuggire, venendo però bloccata dopo pochi metri.

Dentro la busta c’erano 540 grammi di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dei coniugi, nel corso della quale sono stati rinvenuti altri due involucri sottovuoto con 55 grammi di cocaina, una macchina per il confezionamento sottovuoto e un bilancino di precisione. Marito e moglie sono stati dichiarati in stato di arresto e messi ai domiciliari. In sede di udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Marsala, ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri applicando, nei confronti di entrambi gli arrestati, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Marsala.