Tutti i provvedimenti riguardano pregiudicati del trapanese

I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato, in esecuzione di una serie di provvedimenti collegati ad aggravamenti di misure e pene definitive, cinque soggetti. Violenza sessuale, estorsioni, maltrattamenti e rapina sono le accuse a vario titolo.

Violenza sessuale e maltrattamenti

Un marsalese di 58 anni, L.S., sottoposto alla detenzione domiciliare per reati di violenza sessuale su minore commesso nel 2011, è stato rinchiuso nella casa circondariale dell’Ucciardone di Palermo. Un altro marsalese di 42 anni è stato invece arrestato a seguito di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Marsala dovendo scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia contro i genitori per ottenere il denaro per l’acquisto di stupefacenti.

Rapina ed estorsione

Finisce dietro le sbarre anche A.D., 51 anni, arrestato su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Marsala. Dovrà ancora scontare la pena di 3 anni e 7 mesi per il reato di rapina commessa nel 2011 ai danni di un esercizio commerciale di Marsala. C’è poi G.I., 27 anni, che in esecuzione ad un aggravamento di pena veniva arrestato per aver più volte violato la misura cui era sottoposto, vale a dire ai domiciliari con braccialetto elettronico, per il reato di estorsione. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Trapani.

Storia di droga

Infine figura M.P., 59 anni, in atto sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti, che è stato anche lui rinchiuso in carcere per un aggravamento di misura cautelare emesso dal tribunale di Marsala.