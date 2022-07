Le operazioni dei carabinieri in questo week end

Due denunce e un arresto nel Trapanese tra topi d’auto ed evasione dai domiciliari. E’ il bilancio di due diverse operazioni dei carabinieri in provincia.

Le due denunce a Marsala

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marsala hanno denunciato due marsalesi di 49 e 47 anni, entrambi con precedenti di polizia, per furto aggravato in concorso. L’operazione è maturata nell’ambito di specifici servizi mirati alla prevenzione e repressione di reati contro la persona ed il patrimonio.

Sbirciavano nelle auto posteggiate

I carabinieri di Marsala hanno notato, nei pressi del “monumento ai mille”, i due uomini, che avevano precedenti e dunque sono stati anche riconosciuti, che con fare sospetto guardavano all’interno delle autovetture parcheggiate in zona. Dopo poco tempo i militari dell’Arma hanno ricevuto una denuncia presentata da una donna che quale dichiarava di aver subito un furto di un pc portatile e di una borsa con all’interno documenti di riconoscimento ed effetti personali proprio nella zona dove erano stati avvistati i due sospetti.

La videosorveglianza

Analizzate alcune immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza, i carabinieri individuavano i due soggetti quali presunti responsabili del furto, decidendo così di eseguire una perquisizione domiciliare. A conclusione di questa ispezione veniva rinvenuta la refurtiva che è stata recuperata e subito restituita alla donna che aveva denunciato il furto. I due malviventi invece sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

L’arresto per evasione a Trapani

In un’altra operazione i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Trapani hanno arrestato un giovane trapanese di 21 anni per il reato di evasione. Il ragazzo, che al momento era sottoposto agli arresti domiciliari per doga, arrestato pochi giorni fa dai militari dello stesso reparto, sarebbe evaso già in due circostanze in pochissimi giorni venendo rintracciato fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione. A seguito delle udienze di convalida veniva nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.