Quattro denunce dei carabinieri nel Trapanese

Fuggono all’alt dei carabinieri, uno straniero irregolare ed ancora alla guida senza patente perché revocata. Sono alcuni dei riscontri arrivati a conclusione di un giro di vite a Marsala, nel Trapanese. Carabinieri di vari reparti e polizia municipale hanno dato vita a controlli particolarmente stringenti in zone ritenute storicamente ad alta densità di microcriminalità.

Chi ha operato

Ad operare i carabinieri della compagnia di Marsala col supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia e con l’ausilio della polizia municipale. Ad essere stato messo in campo un servizio mirato alla prevenzione e repressione di reati nel territorio marsalese. In particolare i fari sono stati puntati nei pressi di piazza Fiera e nelle zone limitrofe, Ad essere stati impegnati oltre 30 unità dell’Arma. Un lavoro che ha portato a 4 denunce e al sequestro di una decina di motoveicoli risultati privi di targa e documenti.

I controlli alla circolazione

Durante i controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati due marsalesi, un uomo e una donna, di 27 e 36 anni. A bordo di un’autovettura, in piazza Fiera, fuggono davanti all’alt dei carabinieri. Sono stati però bloccati pochi minuti dopo. Altro denunciato dai carabinieri è stato un tunisino, irregolare su territorio nazionale. E’ stato perquisito dai carabinieri e trovato in possesso di un fucile ad aria compressa, modificato, di genere vietato.

Guida senza patente

Un 54enne di Petrosino è stato denunciato per guida senza patente. A conclusione di un controllo che lo ha riguardato è venuto fuori che non aveva la patente perché gli era stata revocata in un’altra occasione. Nello stesso contesto operativo sono stati segnalati alla prefettura di Trapani alcuni soggetti. In tutti i casi sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente che è stata sequestrata. I mezzi sequestrati verranno trattati come rifiuti speciali e conferiti in un apposito centro di smaltimento.