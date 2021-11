Un 18enne arrestato, l’amico minorenne denunciato

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala hanno arrestato il marsalese B.L., 18 anni, e denunciato un altro soggetto non ancora maggiorenne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro disponibilità, secondo l’accusa, sono stati rinvenuti quasi 200 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Individuati ad un posto di blocco

L’operazione è nata quasi casualmente. Infatti i carabinieri erano impegnati in verifiche alla circolazione stradale ed al rispetto del codice della strada. Ad un certo punto incrociano una microcar con a bordo i due giovanissimi. Da subito entrambi apparivano nervosi ed impacciati, motivo per il quale i militari dell’Arma procedevano ad eseguire una perquisizione veicolare e personale.

La perquisizione

A conclusione della perquisizione, sotto il sedile lato passeggero, i carabinieri rinvenivano 5 confezioni termosaldate contenenti sostanza stupefacente tipo marijuana per un peso di 11 grammi circa. La successiva perquisizione nell’abitazione del 18enne alla guida consentiva di trovare ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in diverse dosi, del peso complessivo di 150 grammi circa, nonché materiale per il confezionamento tra bilancini e bustine in cellophane. Tutta la sostanza rinvenuta è stata posta sotto sequestro; il maggiorenne ha avuto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida mentre il minorenne è stato denunciato. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.