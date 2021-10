L’omicidio al culmine di una discussione

Omicidio nella notte a Marsala, nel trapanese, davanti ad un noto locale della movida. A perdere la vita Luigi Loria, marsalese di 27 anni con qualche piccolo precedente. Il giovane sarebbe stato raggiunti, secondo le prime indiscrezioni, da un solo fendente che si è rivelato fatale. In 5 sarebbero stati fermati dalla polizia due italiani e tre di nazionalità rumena. Ma uno solo di loro, a quanto pare, sarebbe accusato di omicidio.

La dinamica al vaglio

Ad indagare il commissariato di polizia di via Verdi. Loria è morto davanti al locale Carpe Diem, in via Curatolo Taddei. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti l’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una discussione tra i 5 fermati e lo stesso Loria. Ad un certo punto la situazione sarebbe degenerata ed uno di loro ha uscito fuori un coltello, colpendo a morte il ragazzo.

Inutili soccorsi

Il 28enne è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Borsellino” in condizioni disperate. Inutile ogni tentati di rianimazione da parte dell’equipe medica, il cuore del ragazzo ha smesso di battere poco dopo il suo arrivo a causa delle gravissime lesioni riportate dalla coltellata.