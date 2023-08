A presentarlo il secondo candidato sindaco più votato

Presunte irregolarità da parte delle commissioni alle scorse elezioni di maggio a Trapani. A lamentarle il candidato sindaco Maurizio Miceli, che ottenne alla passata tornata il 37% dei voti surclassato dal rieletto primo cittadino Giacomo Tranchida. Miceli ha deciso di presentare ricorso elettorale sulla base dell’ex articolo 130 del codice del processo amministrativo. E’ stato presentato contro Tranchida e nei confronti di alcuni consiglieri comunali del Comune di Trapani. L’esponente di Fratelli d’Italia, eletto consigliere comunale in quanto secondo candidato sindaco più votato, ha contestato l’assegnazione dei seggi. Per l’esattezza le contestazioni riguardano 29 seggi elettorali con assegnazioni di voto ai singoli candidati in consiglio.

L’opposizione

Ad essersi opposti al ricorso lo stesso Tranchida e i consiglieri comunali Anna Lisa Bianco, Giusy Ilenia Poma, Claudia La Barbera e Andrea Genco. Hanno conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. I due legali si sono costituiti in giudizio per chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. Il presidente del Tar di Palermo ha fissato l’udienza relativa al ricorso per il prossimo 7 novembre. In quell’occasione il giudice amministrativo si pronuncerà sull’ammissibilità del ricorso, sulle censure formulate e sulle eccezioni sollevate dagli stessi avvocati Rubino e Impiduglia nell’interesse degli eletti.

L’assegnazione dei seggi

A seguito delle operazioni elettorali le liste a sostegno dei candidati che hanno superato la soglia di sbarramento per l’accesso al consiglio comunale sono risultate in tutto 10. A “Trapani Tua” assegnati 4 seggi; altri 3 seggi ad “Amo Trapani”; 2 a testa alle liste “Polis”, “Trapani”, “I democratici”, “Tranchida il Sindaco per Trapani”, “Uniti per Trapani”, “Trapani al centro”, “Popolari e autonomisti” e “Fratelli di Italia”. Un altro seggio invece al secondo candidato sindaco Miceli. Di conseguenza, alla coalizione del sindaco eletto Tranchida sono stati attribuiti 16 seggi, mentre alla coalizione di Miceli Maurizio sono stati assegnati solamente 7 seggi.

