Molti per mancanza di seggiolino obbligatorio

Task force dei carabinieri di Trapani sulle strade della provincia. Sono 160 le sanzioni inflitte a numerosi automobilisti indisciplinati per un totale di 60 mila euro.

Per eseguire i numerosi controlli, è stato utilizzato un imponente numero di pattuglie sul territorio che hanno eseguito numerosi posti di blocco in cui sono stati identificate e sottoposte a controllo quasi 600 persone in 490 veicoli. Sono 26 i mezzi sequestrati e 17 le persone denunciate per violazioni di carattere penale, tra cui la guida senza patente o in stato di alterazione psicofisica da alcool o sostanza stupefacente.

Sanzioni anche per mancanza di copertura assicurativa, di revisione del veicolo, l’uso del telefono cellulare alla guida e il mancato uso delle cinture di sicurezza. Molti automobilisti sono stati sorpresi a guidare con i figli a bordo senza il seggiolino obbligatorio.

Alcuni passeggeri delle auto controllate sono stati trovati in possesso di droga come eroina, cocaina e marijuana, oltre che arnesi atti allo scasso. I controlli saranno ripetuti nei prossimi giorni.