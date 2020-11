Maxi dispositivo di controllo dei Carabinieri, sequestri e denunce nel Trapanese

04/11/2020

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (TP) supportati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia di Palermo e dal Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio ad ampio raggio finalizzati alla repressione e contrasto alla criminalità predatoria e alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché al rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’azione he consentito di deferire due soggetti in stato di libertà, di cui uno minorenne, di segnalarne un terzo in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti e di elevare diverse sanzioni. In particolare, anche grazie al buon fiuto del pastore tedesco Mike, i Carabinieri della Stazione di Vita, hanno deferito in stato di libertà un minorenne del posto poiché, nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del giovane, è stata rinvenuta tipo marijuana per una quantità complessiva di 150 grammi circa, due piante, ognuna in processo di maturazione e diversi rami con germogli di cannabis in fase di essiccazione. A Mazara del Vallo, i militari hanno deferito in stato di libertà O.S., 31 anni, sottoposto alla misura dell’avviso orale, poiché sorpreso in possesso di due coltelli a serramanico di genere vietato senza giustificato motivo. L’uomo è stato denunciato mentre il coltello è stato sottoposto a sequestro. Identificati 26 soggetti, controllati 8 veicoli, effettuate 4 perquisizioni personali.

