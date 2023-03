Terremoto nel mondo della sanità e previdenza marittima e in quello del calcio nel trapanese. E’ stato arrestato per corruzione Franco Scaturro, 67 anni, medico, originario di Mazara del Vallo. L’accusa di corruzione viene mossa dalla guardia di finanza che ha eseguito un ordine di misura cautelare emesso dal gip del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura.

Chi è Scaturro

Scaturro, presidente onorario del Mazara calcio, è conosciuto nel Trapanese per la sua attività di cronista sportivo. Medico alla Cassa Marittima di Trapani, avrebbe preteso mazzette per il disbrigo di alcune pratiche.

L’arresto è avvenuto negli uffici della Cassa marittima a Trapani dove lavora. Scaturro, che avrebbe già ammesso le proprie responsabilità, è stato arrestato dalle fiamme gialle su ordinanza firmata dal gip Massimo Corleo. Secondo l’accusa, il medico avrebbe preteso “mazzette” dai soggetti sottoposti a visita, per le pratiche sanitarie di competenza dell’istituto di previdenza del settore marittimo.

Il calcio

Scaturro è conosciuto anche nell’ambiente calcistico e nel mondo delle radio e delle tv: in passato, negli anni Ottanta, ha condotto diverse trasmissioni radiofoniche e televisive locali, soprattutto a Palermo, la sua città. Era allora uno dei rappresentanti dei club dei tifosi rosanero.

Erano gli anni Ottanta quando Franco Scaturro conduceva una trasmissione molto seguita tra i tifosi del Palermo, dal titolo Tifo alle stelle. La valletta del programma nella stagione 1981-82, che ospitava in studio i rappresentanti dei club rosanero, dirigenti, calciatori, giornalisti e personalità del mondo del calcio, era Patrizia Rossetti, che successivamente diventò un volto molto noto della televisione nazionale, anche per le popolari televendite.

Dopo la morte per omicidio dell’ex presidente del Palermo Roberto Parisi, avvenuta per mano mafiosa nel 1985, e la successiva mancata iscrizione per problemi economici del club rosanero al campionato di Serie B, Scaturro interruppe la sua trasmissione e si dedicò alla sua professione, ovvero quella di medico, trasferendosi a Mazara del Vallo, paese natale della moglie, e continuare a seguire la sua grande passione, il calcio.

Secondo scandalo corruzione in poche ore

E’ il secondo scandalo corruzione in Sicilia in poche ore. A palermo è scoppiata, appena 24 ore prima che si apprendesse dell’arresto di Scaturro, la vicenda della motorizzazione civile di Palermo dove, fra l’altro, un funzionario è stato trovato in possesso di ben 590 mila euro tenute tranquillamente in un armadio