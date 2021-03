gaspare allegra è deceduto durante una escursione in montagna

Verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Gaspare Allegra, il giovane castelvetranese morto domenica durante un incidente in montagna in Lombardia

Lo ha deciso la Procura di Lecco

Il questore di Trapani ha intanto vietato i funerali pubblici per motivi di ordine e sicurezza

Gaspare Allegra era nipote del latitante Matteo Messina Denaro

La Procura di Lecco ha disposto l’autopsia sul corpo di Gaspare Allegra, 37 anni, il giovane avvocato di Castelvetrano morto domenica cadendo in un dirupo sulla Grigna Settentrionale, una delle cime più note della provincia di Lecco. Lo ha confermato l’avvocato Giovanni Bosco, titolare dello studio dove lavorava il giovane.

Vietati i funerali pubblici

La salma di Allegra da domenica notte si trova a Robecco sul Naviglio e già ieri il carro funebre di una ditta incaricata avrebbe dovuto iniziare il viaggio verso la sua città d’origine. Intanto il Questore di Trapani Salvatore La Rosa ha vietato i funerali del giovane per questioni di ordine e sicurezza pubblica.

La parentela con Matteo Messina Denaro

Nel provvedimento, notificato ai familiari e comunicato anche al sindaco di Santa Ninfa, paese dove verrà tumulato il giovane, si fa riferimento al padre Rosario (morto mesi addietro e coinvolto in inchieste antimafia) e alla parentela con il latitante Matteo Messina Denaro (la mamma del giovane è sorella del boss).

L’incidente in montagna

La tragedia è accaduta alla presenza del fratello di Gaspare Allegra, Francesco.

Vani i soccorsi

Allegra viveva ad Albairate, in provincia di Milano. A nulla è valso l’intervento del personale del soccorso speleologico. La richiesta d’intervento per il Cnsas è arrivata poco dopo le 14,30 di domenica. Nelle ricerche sono stati impegnati 15 tecnici della stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana. Per le attività di ricerca sono stati attivati anche i tecnici del soccorso speleologico della IX Delegazione regionale, perché dalle prime informazioni c’era la possibilità che l’incidente fosse avvenuto in circostanze che richiedevano la loro presenza. Sul posto è arrivato da Como anche l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Gaspare Allegra è stato individuato e recuperato dall’elicottero, dopo c’è stata la constatazione del decesso.