Minaccia con un coniglio morto davanti a un portone di casa

davanti a un portone di casa I Carabinieri di Santa Ninfa denunciano un uomo

Deve rispondere del reato di minaccia aggravata

I Carabinieri della Stazione di Santa Ninfa (TP), a conclusione di mirata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un uomo del posto di 63 anni per il reato di minaccia aggravata.

Un coniglio bianco morto

In particolare, i Carabinieri hanno individuato nel denunciato il presunto responsabile dell’azione minacciosa ai danni di un 47enne, che aveva ritrovato nel cortile di pertinenza della propria abitazione un esemplare di coniglio a pelo bianco morto.

La denuncia della vittima

A seguito del macabro ritrovamento, la vittima ha immediatamente sporto una denuncia presso la locale Stazione Carabinieri che ha avviato gli accertamenti del caso. Nel corso delle indagini, svolte anche con l’attenta visione ed analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul posto, il personale dell’Arma è riuscito a individuare il momento esatto in cui è stata lanciata la carcassa dell’animale nel cortile. I Carabinieri hanno identificato l’uomo. Tra i due sono in corso delle controversie legali per motivi economici.