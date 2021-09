Il 26 settembre a Gallipoli si contenderà la fascia con le altre 24 finaliste

Aurora Vella, giovane diciottenne di Castelvetrano, è tra le 25 finaliste che il prossimo 26 settembre concorreranno a Gallipoli al titolo nazionale di Miss Mondo Italia. La vincitrice della serata rappresenterà il nostro Paese alla finale mondiale di Miss World, il più antico e prestigioso concorso internazionale di bellezza e talento.

Già Miss mondo Sicilia 2020

La ragazza lo scorso anno ha vinto il titolo di Miss mondo Sicilia 2020. Dopo il diploma, conseguito presso il Liceo Scientifico M. Cipolla, l’aspirante stilista ha intrapreso gli studi universitari presso la facoltà di Lettere.

“Sono carica e ottimista per la finale – sottolinea Aurora Vella dopo l’accesso alle finali – non sarà sicuramente facile vincere perché le altre ragazze in gara non sono da meno, ma la speranza c’è tutta”.

A Gallipoli, Aurora Vella rappresenterà l’isola

Oltre a rappresentare Castelvetrano, infatti, in questa occasione, Aurora rappresenterà la Sicilia intera.

Le finali del concorso negli anni, sono state presentate da artisti di calibro nazionale, da Giancarlo Magalli a Tiberio Timperi, da Stefano De Martino a Enzo Iacchetti da Paolo Ruffini a Giorgia Palmas tanto per fare degli esempi, registrando peraltro la partecipazione di numerosi ospiti, attori, cantanti e musicisti di caratura nazionale internazionale.

Lo show finale che incoronerà la Miss che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Miss World a Portorico, si svolgerà nell’incantevole scenario di Villa dei Fiori Eventi a Gallipoli presso il Teatro delle Feste. Sarà qui che 25 ragazze in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, si contenderanno l’ambita fascia e la corona del concorso diretto dal patron Antonio Marzano.

Presenterà la serata finale Simone Rugiati

A presentare la serata finale sarà Simone Rugiati cuoco, conduttore televisivo e scrittore. Ospiti dell’evento Cristiano Malgioglio cantautore, paroliere e personaggio televisivo, l’attore Roberto Farnesi, Luca Abete storico inviato speciale di Striscia la Notizia tg satirico di Canale 5 ed ideatore della campagna motivazionale nazionale dedicata ai giovani “Non Ci Ferma Nessuno”, Fioretta Mari attrice, insegnante, direttrice artistica e regista teatrale italiana, i Fratelli Gargarelli, giovanissimi ballerini che hanno partecipato con successo alla finale dello show Mediaset “Tu Si Que Vales” e ad altre trasmissioni tv ed infine la Miss Mondo in carica, la bellissima Adele Sammartino. Artisti ed ospiti, come di consueto, alloggeranno nel centro storico di Gallipoli presso hotel ristorante “Al Pescatore”.

Finale con protocollo anti-covid

A tutela della salute e della tranquillità di tutti, l’evento si terrà nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni previste dalle normative nazionali vigenti di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid19. L’ingresso sarà riservato e su invito, obbligatoria l’esibizione di Green pass o tampone con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti.