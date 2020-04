Non solo controlli, i Carabinieri consegnano la pensione agli anziani (FOTO e VIDEO)

07/04/2020

Non solo controlli e posti di blocco per il controllo degli spostamenti ma anche tanti gesti di solidarietà da parte dell’arma dei Carabinieri. I militari in questi giorni sono impegnati in diversi servizi di ausilio alla popolazione in difficoltà, tra cui gli anziani. A Erice i militari hanno attivato il servizio che prevede la consegna a domicilio della pensione. In questa situazione di crisi, sono moltissime le richieste di aiuto che pervengono alle stazioni dei Carabinieri, viste come punto di riferimento soprattutto da chi sta avendo difficoltà ad approvvigionarsi di generi alimentari, farmaci e, in questi giorni, della pensione. Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. L’Arma dei Carabinieri, infatti, nell’ambito delle iniziative volte al sostegno della popolazione, ha avviato una collaborazione con Poste Italiane per il ritiro delle pensioni da parte della stazioni,in favore degli impossibilitati, per tutto il periodo di emergenza. Il servizio, previa delega firmata dal titolare che sarà consegnata a Poste Italiane da parte di militari, permetterà a tutti i cittadini che ne faranno richiesta, di rimanere serenamente a casa. L’iniziativa permette anche di tutelare i soggetti beneficiari dalla commissione di reati a loro danno, quali, truffe, rapine e scippi. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni. L’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane continueranno ad assicurare il servizio di erogazione e consegna al domicilio delle pensioni agli ultra settantacinquenni per l’intera durata dell’emergenza Covid-19. A Erice Vetta il servizio è già realtà. Qui gli unici esercizi pubblici rimasti aperti sono una bottega di generi di prima necessità, una farmacia e un ufficio postale aperto a giorni alterni. A Erice vetta i Carabinieri hanno già attuato le nuove disposizioni con servizi dedicati, consegnando direttamente a casa degli anziani richiedenti le prime pensioni.

