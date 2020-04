I fatti a Custonaci

I Carabinieri di Custonaci (Tp) hanno sanzionato 8 persone sorprese ad organizzare un barbecue. In violazione alla misure di contenimento e distanziamento sociale, provenendo da comuni e da nuclei familiari diversi, sono stati sorpresi dai militari in una casa di Custonaci, ad organizzare un barbecue all’aperto.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in vista delle prossime festività pasquali, intensificheranno ulteriormente i controlli per monitorare gli spostamenti non consentiti, ovvero che esulano dalle comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità e per motivi di salute, a salvaguardia del benessere dei cittadini.