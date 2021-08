A Paceco

In strada cede una dose di cocaina

I Carabinieri lo arrestano per spaccio di droga

La cocaina sequestrata e l’arresto

I Carabinieri della Stazione di Paceco (TP) hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, A.S. 36 anni.

Sorpreso a cedere la cocaina

I Militari lo hanno sorpreso mentre cedeva un involucro di carta stagnola con 1,20 grammi di cocaina ad un ragazzo, in seguito segnalato alla Prefettura quale assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti, per le vie di Paceco.

Il sequestro e l’arresto

La perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione ed un coltello intriso di sostanza stupefacente. Tutto è stato sequestrato. Dopo l’arresto, il giudice ha deciso per l’applicazione della pena alternativa dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte alla settimana.