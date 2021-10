Era l’incubo della ex, tra telefonate e pedinamenti Scatta il “codice rosso”

Orlando su allagamenti e piano triennale: “Chi blocca procedure, se ne assuma responsabilità” (VIDEO)

“Chi blocca procedure chiave per la città, se ne assuma responsabilità”. Questo è, in sintesi, il pensiero espresso dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in merito alla stasi che sta avvolgendo il piano triennale delle opere pubbliche e agli allagamenti occorsi in città.

