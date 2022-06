Trovati 200 grammi di stupefacente e materiale per confezionare

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per spaccio a Pantelleria, nel Trapanese, ed è la terza volta che viene pizzicato nell’arco di pochi giorni. I carabinieri della stazione locale, nel corso di un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno fatto scattare le manette ai polsi del 37enne residente sull’isola. Nello stesso contesto una 33enne, compagna convivente dell’uomo, è stata segnalata alla prefettura di Trapani in quanto trovata in possesso di una modica quantità di hashish.

I sospetti

In particolare, avendo il sospetto che l’uomo detenesse sostanze stupefacenti nella sua casa, i militari dell’Arma hanno svolto una perquisizione all’interno dell’immobile. Nel corso dell’attività investigativa sono stati rinvenuti 2 panetti di stupefacente del tipo hashish e ulteriori frammenti della stessa sostanza per un totale di circa 200 grammi. Insieme alla droga, i carabinieri hanno trovato un foglio in cui, accanto ad alcuni nomi, erano riportati somme di denaro che gli investigatori ipotizzano siano vendita di partite di droga, oltre a rotoli di carta alluminio, un coltello con la lama intrisa presumibilmente di hashish e un bilancino di precisione.

I motivi dell’arresto

In considerazione dell’ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto, che nella vendita al dettaglio avrebbe fruttato all’arrestato quantomeno la somma di 2 mila euro, la presenza di un presunto rendiconto dell’attività illecita svolta e di materiale utile al confezionamento delle dosi, i carabinieri hanno arrestato il 37enne. L’uomo ha avuto i domiciliari ed è in attesa di udienza di convalida, così come disposto dal sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il tribunale di Marsala.

Le decisioni del Gip

Il giudice per le indagini preliminari, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri in merito al reato contestato nell’imputazione provvisoria, ha convalidato l’arresto e sottoposto il 37enne alle misure cautelari dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di uscire di casa dalle ore 23 alle 7 del giorno dopo. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori elementi investigativi.