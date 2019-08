La nota della direzione della struttura

“Il Parco di Selinunte sarà regolarmente aperto ai visitatori tutti i giorni, compresi i festivi”. E’ quanto puntualizza la direzione del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria in riferimento al comunicato diffuso stamane dalle organizzazioni sindacali Sadirs, Ugl e Uil che paventava il rischio della chiusura nelle giornate festive, in questo periodo denso di visitatori e di turisti, a causa dell’esaurimento delle giornate festive a disposizione per i custodi.

“Pertanto nel ringraziare il personale che è stato rassicurato dalla direzione sulle modalità e diritti per l’espletamento dei loro servizio – conclude la nota – si coglie l’occasione per rinnovare l’invito alla visita dei rinnovati percorsi di fruizione del parco di Selinunte di Cusa e Pantelleria”.