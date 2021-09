I carabinieri hanno scoperto che un numero era stato modificato

Non solo era senza patente ma andava anche in giro con un mezzo che aveva una targa falsa. A finire nei guai un centauro a Partanna, nel trapanese. Per queste infrazioni è stato infatti denunciato dai carabinieri ed è quindi formalmente indagato. Inoltre ha subito il sequestro del veicolo che sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Le accuse

I carabinieri della stazione di Partanna hanno denunciato un uomo per i reati di guida senza patente perché mai conseguita e falsificazione e uso di targa alterata. Il soggetto, denunciato pochi giorni fa per altri motivi con l’accusa di atti persecutori, veniva sottoposto a controllo alla circolazione stradale mentre procedeva per le vie del centro cittadino in sella ad una moto di grossa cilindrata senza casco e senza assicurazione.

Stessa infrazione dello scorso anno

Come accertato anche in un’altra circostanza, nell’anno precedente lo stesso soggetto veniva sorpreso senza patente perché mai conseguita e, nell’analisi della targa, i carabinieri notavano che quest’ultima era stata alterata trasformando l’ultimo numero, un 9 in 8. Per questi motivi veniva denunciato all’autorità giudiziaria mentre targa alterata e motociclo sono stati posti sotto sequestro.