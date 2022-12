Rintracciato e identificato nel Trapanese un 41enne

Da 24 ore oramai era evaso dai domiciliari ed è stato trovato tranquillamente a spasso in una strada statale del Trapanese. I carabinieri lo hanno rintracciato e arresto, rimettendolo nuovamente ai domiciliari. Protagonista un uomo di 41 anni, di origini brasiliane. Doveva essere in un paese della provincia Agrigentina e invece si trovava da tutt’altra parte.

L’intervento

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno arrestato, per il reato di evasione, il 41enne che risulta essere residente a Montevago, in provincia di Agrigento. L’uomo al momento risultava essere sottoposto alla detenzione domiciliare. Ma i militari dell’Arma lo hanno sorpreso mentre camminava a piedi sulla strada statale 115.

L’identificazione

Fermato ed identificato, i carabinieri hanno constatato la posizione dell’uomo che risultava in totale violazione delle prescrizioni imposte dal tribunale di sorveglianza di Palermo. Dai successivi accertamenti si evinceva che il 41enne era evaso senza giustificato motivo già da più di 24 ore. A conclusione delle verifiche il brasiliano è stato nuovamente alla detenzione domiciliare in attesa del giudizio per direttissima.

Denunce nel Trapanese

In queste ore un’altra operazione ha interessato il Trapanese. Cinque persone sono state denunciate non solo il furto di energia elettrica ma in alcuni casi anche per l’occupazione abusiva della casa popolare. E’ lo spaccato emerso nell’ambito dei controlli realizzati dai carabinieri nella zona di Mazara del Vallo, nel Trapanese. L’attività della compagnia di Mazara del Vallo ha riscontrato il supporto dei colleghi del 12° reggimento Sicilia. Una sinergia che ha portato alla denuncia complessivamente di 9 persone anche per altri reati.

Tre uomini e due donne sono stati denunciati per furto di energia elettrica. In seguito ad un controllo, con la presenza di tecnici specializzati, è stato appurato che avrebbero creato un allaccio diretto e abusivo alla rete pubblica. Due di loro sono stati denunciati anche per occupazione abusiva di appartamento popolare.