I carabinieri della stazione di Trapani hanno tratto in arresto un noto pregiudicato trapanese di 49 anni, dovendo lo stesso espiare, a seguito di condanna, una pena di 2 anni e 8 mesi.

L’uomo, già dagli ultimi mesi dell’anno 2021, si era reso protagonista di maltrattamenti in famiglia, estorsione, danneggiamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della sorella e di altri familiari finendo, dopo aver violato il divieto di avvicinamento, agli arresti domiciliari. Anche questa misura era stata violata dallo stesso, più volte sorpreso dai Carabinieri a spasso per le vie della città.

L’arresto a Valderice

A Valderice, i militari della locale stazione carabinieri hanno invece arrestato un 39enne del posto, in quanto deve scontare una pena di 2 anni per un furto in abitazione. Gli investigatori dell’Arma avevano raccolto gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti per il furto in una villa messo a segno nel 2017, in provincia di Trapani, unitamente ad un complice.

Nella circostanza erano stati portati via alcuni gioielli, molti dei quali di grande valore affettivo, che i Carabinieri avevano poi restituito ai legittimi proprietari. I Carabinieri erano riusciti a risalire all’autore del furto grazie ad una meticolosa visione delle immagini della videosorveglianza della zona. I due, terminati gli atti di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.