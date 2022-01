Minacce e molestie telefoniche andavano avanti da tempo

Perseguita l’ex fidanzata della cui separazione non si era mai riuscito a dare pace. Sono state continue le minacce e le molestie. La donna, nonostante fosse terrorizzata, ha avuto la forza di raccontare tutto ai carabinieri. Per lo staker arriva il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. L’episodio è accaduto a Trapani.

I riscontri delle indagini

Ad operare i carabinieri della Compagnia di Trapani che hanno sottoposto alla misura cautelare un 36enne che avrebbe avuto continue condotte persecutorie nei confronti della ex fidanzata. La misura, emessa dal Gip del tribunale di Trapani, scaturiva dalle risultanze investigative raccolte dai militari dell’arma che alla fine sono state pienamente condivise dalla Procura. La donna ha riferito di continue condotte persecutorie poste in essere dall’uomo, tra minacce e continui contatti telefonici molesti. La vittima aveva cominciata a temere per la sua vita.

La denuncia

La donna, stanca di subire continui atteggiamenti molesti, fortunatamente trovava il coraggio di confidare tutto ai carabinieri che, in poco tempo, hanno dato riscontro a quanto dichiarato dalla stessa vittima, tanto da richiedere un’idonea misura che potesse ridarle tranquillità e serenità. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.